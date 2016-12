Poulsen dice adiós al fútbol

Christian Poulsen ha decidido poner fin a su carrera, a sus 36 años. No jugaba desde verano de 2015, cuando abandonó el Copenhague, pero aún aguardaba alguna oportunidad atractiva para seguir haciendo lo que más le gusta. No le llegó, según desvela su agente, Jorn Bonnesen, en Ekstra Bladet: "Las ofertas que han llegado en este tiempo no han sido tan interesantes como para aceptarlas. También le han llegado cosas de Estados Unidos, China e India".

"Esta silenciosa despedida -añade- encaja muy bien con él, aunque parezca extraño, ya que Poulsen era un guerrero en el campo, pero fuera es tranquilo y humilde". Bonnesen explicó que, probablemente, el danés "no va a ser entrenador".

Poulsen no es un jugador cualquiera para la afición del Sevilla, ni tampoco para un Monchi que siempre ha defendido que se dio cuenta de lo grande que empezaba a ser el club cuando el danés rechazó al Milan por vestir de blanquirrojo. El danés, aquel mítico día en el que vio desde el equipo rival cómo Antonio Puerta hacía en la prórroga un tanto para la historia, se enamoró de Nervión. Fue un sentimiento que acabó siendo recíproco, cuando el Sánchez-Pizjuán comprobó cómo se las gastaba el 'Rubio'.

Juventus, Liverpool, Évian, Ajax y Copenhague fueron sus equipos tras abandonar el Sevilla, al que llegó procedente del Schalke 04 sin coste alguno.