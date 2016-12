Perotti: "Tévez no es un mercenario"

Diego Perotti, ex jugador del Sevilla y actual extremo de la Roma, ha valorado en Argentina, mientras disfruta de las vacaciones de Navidad, la marcha de Tévez al fútbol chino. "Tevez no es un mercenario, si ha elegido ir a China habrá tenido sus razones", manifestó en los micrófonos de 'Super Mitre'. Al mismo tiempo, el habilidoso futbolista albiceteste también tuvo palabras sobre un posible regreso, aún lejano, a su país natal para jugar, al igual que el apache, en Boca Juniors: "Si me quieren, espero volver a vestir la camiseta de la que siempre he sido un fan". Conviene recordar que su padre, Hugo, también futbolista, tuvo la oportunidad de enfundarse la camiseta xeneize, hecho que no ha logrado Perotti, criado en la cantera del cuadro argentino. "Me gustaría cerrar el círculo, aunque por ahora solo pienso en difrutar en la Roma", reconoció el extremo.