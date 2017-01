Un canterano del Sevilla, entre los mejores del mundo

En la relación de galardonados en la Gala 'The Best' de la FIFA 2016, que ha tenido lugar este lunes en Los Estudios TPC (Technology and Production Center) de Zúrich, hay un canterano del Sevilla, Sergio Ramos. El resto de los jugadores del mejor once se han criado en Barcelona (3), Bahía, Fluminense, Nacional, Rostock, Schalke, Sporting de Portugal y Zadar (1).

Equipo Mundial de la FIFA FIFPro:

Guardameta: Manuel Neuer (Alemania/Bayern Múnich).

Defensas: Dani Alvés (Brasil/Juventus Turín), Gerard Piqué (España/FC Barcelona), Sergio Ramos (España/Real Madrid), Marcelo (Brasil/Real Madrid).

Centrocampistas: Luca Modric (Croacia/Real Madrid), Andrés Iniesta (España/Barcelona), Toni Kroos (Alemania/Real Madrid).

Delanteros: Lionel Messi (Argentina/Barcelona), Luis Suárez (Uruguay/Atlético Madrid), Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid).

Los premios individuales han sido para:

-- Mejor Jugador FIFA: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid).

-- Mejor Jugadora de la FIFA: Carli Lloyd (Estados Unidos)

-- Mejor Entrenador de la FIFA en el fútbol masculino: Claudio Ranieri (Italia/Leicester).

-- Mejor Entrenador/a de la FIFA en el fútbol femenino: Silvia Neid (Alemania).

-- Premio Puskas de la FIFA (mejor Gol del Año): Mohd Faiz bin Subri (Malasia).

-- Premio "Juego Limpio" de la FIFA: Atlético Nacional de Medellín (Colombia).

-- Premio a la Afición de la FIFA: Aficiones del Borussia Dortmund y del Liverpool.

-- Premio Honorífico de la FIFA a la trayectoria profesional: Falcao (Brasil), fútbol sala.