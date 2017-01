Maradona enciende Nápoles

El argentino Diego Armando Maradona se encuentra en Nápoles, donde celebrará este lunes el 30 aniversario del primer título liguero del club italiano del que él fue protagonista y participara en un espectáculo en el teatro San Carlo.



El espectáculo teatral, ideado por el actor italiano Alessandro Siani, se llama 'Tres veces diez' y juega con el número de camiseta que llevaba Maradona en Nápoles (10) y los 30 años del histórico trofeo.



Maradona llegó ayer a Nápoles y fue recibido por unos cientos aficionados del conjunto sureño, que corearon su nombre y que le esperaron durante varias horas en frente de la puerta de su hotel.





ÍDOLO. Maradona volvió a Nápoles para celebrar el aniversario #30 del primer scudetto.Así lo reciben pic.twitter.com/pkgpktMdlu

[ @songsrauhl ] „ Juez Central (@Juezcentral) 15 de enero de 2017

El exjugador argentino, ídolo eterno de la afición de este equipo, en el que consiguió dos 'Scudettos' (87 y 90), unay unay una(89), realizará mañana su debut absoluto en un espectáculo de teatro y comentará ante los espectadores presentes en el San Carlo algunos de los vídeos y de las imágenes más representativas del "scudetto" de 1987."Maradona dará por primera vez en un teatro su muestra de amor y libertad, contando sus ideas y su increíble vida" , afirmó Siani presentando el evento en el pasado mes de diciembre.El espectáculo del teatro San Carlo, por el que las entradas se agotaron el pasado 6 de enero, generó gran expectación eny levantó además algunas polémicas entre quienes están a favor de esta celebración y quienes no la consideran apropiada para el histórico coliseo de la ciudad."No me parece algo negativo, Maradona ha sido un grande del deporte y pertenece a nuestra historia. Estoy a favor de un teatro popular, por lo que está muy bien que venga Maradona", declaró recientemente el alcalde de la ciudad sureña,Completamente distinta es la opinión del director teatral. "El San Carlo es internacional, tiene un historia riquísima. Tiene que ser solo para la música, la lírica. No es un sitio para el fútbol, es inapropiado", consideró, en declaraciones difundidas por medios locales.La controversia ha aumentado la expectación para el evento de mañana, por el que los precios oscilaban entre los 66 euros de la galería y los 330 de las butacas en las primeras tres filas.