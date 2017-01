Borghi: "Sampaoli no sobrevive en Argentina, no tiene ética"

Mientras en España y Argentina Jorge Sampaoli es admirado por la gran mayoría tanto por lo que hizo con la selección de Chile como por lo que está haciendo ahora con el Sevilla, en Chile la afición está dividida.

Pese a que el de Casilda dejó la selección chilena como campeona de América, su salida no gustó en parte a muchos de ellos y hay quien todavía le sigue queriendo y quien ahora no lo quiere ni ver.

Y parece que uno de los que está en este último bando es el exseleccionador chileno Claudio Borghi, al que Sampaoli sucedió en el cargo en 2012. En palabras a Fox Sports, Borghi fue tajante al asegurar que no ve al de Casilda preparado para el dirigir a Argentina.

"Sampaoli no sobrevive como director técnico (entrenador) en Argentina, porque no tiene códigos. Ética, mejor dicho, porque no me gusta hablar de códigos. Cuando en un país futbolizado pasas por encima de la ética alguien te la va a cobrar", comentó Borghi.

Y es que al exseleccionador chileno no le gustaron las formas de Sampaoli para llegar al banquillo de Chile. "Es un gran entrenador, pero no tiene ética. Negociaba mientras yo todavía era el técnico de la selección. Eso, entre otras cosas, pero muchas cosas. Y no solamente humanas", expresó para finalizar: "Es de los mejores entrenadores que he visto. Así como hay grandes jugadores que uno los ve como personas y no sirven para nada".