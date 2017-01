Payet: "Si no me venden, me romperé los cruzados a mí mismo"

El jugador francés, Dimitri Payet está deseando de salir del West Ham, el jugador ha realizado unas declaraciones muy polémicas: "Juro sobre la cabeza de mi pene que nunca volveré a vestir la camiseta del West Ham. Si no me venden, me romperé los cruzados a mí mismo.

Payet tiene una oferta sobre la mesa del Marsella, que no quiere dejar escapar: "Soy un ser humano, tengo derecho a elegir mi futuro. Y mi futuro lo veo en el Marsella".