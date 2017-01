Spalletti, sobre Musonda: "El niño no cuenta, necesita experiencia"

El entrenador de la Roma, Luciano Spalletti, afirmaba este fin de semana a Calciomercato.com que los de la capital italiana estaban empezando a negociar por Musonda y Feghouli con Chelsea y West Ham, respectivamente, por si les podían "echar una mano" en la segunda vuelta, si bien su postura cambió radicalmente tras el triunfo este domingo en Udine (0-1).

De esta forma, el veterano preparador mostró sus preferencias por otro perfil. En declaraciones recogidas por Il Corriere dello Sport, el de Certaldo zanjaba: "Las situaciones cambian. Feghouli era una posibilidad, pero, cuando se deslizó que interesaba a la Roma, jugó, marcó y ya no aceptan una cesión. Quisimos a Rincón, pero se adelantó la Juventus. Si no podemos traer a uno de nivel, el niño (por Musonda), no cuenta. Él necesita experiencia; no es fácil...".