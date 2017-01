El CSKA de Moscú bromea en las redes sociales al ver nieve en Alicante

El equipo ruso de fútbol CSKA de Moscú, que está de pretemporada en la urbanización Campoamor de Orihuela (Alicante), ha bromeado en su página oficial de una red social por la coincidencia de que haya nevado durante su concentración en el extremo sur de la Comunitat Valenciana.



"'Hace calor en España', dicen...", ha señalado en un mensaje en Twitter junto con varias fotografías en las que se ven varios campos de entrenamiento completamente blancos por la nieve, como si se tratara de Rusia en esta época del año.





'It's warm in Spain' they said... Some snowy weather at our training camp in Campoamor today #CSKA pic.twitter.com/523jerbVFY