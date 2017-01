Pepe Murcia volverá al banquillo en Finlandia tras superar un infarto

El técnico cordobés Pepe Murcia tiene previsto regresar a Finlandia en febrero, tras superar el infarto de miocardio que sufrió a principios del pasado noviembre, con la idea de "volver a entrenar" al Inter Legirus de ese país.

Murcia, ex entrenador de Atlético de Madrid, Celta o Córdoba, entre otros clubes, explicó a 'EFE' que su recuperación en Madrid "marcha muy bien", al seguir con la fisioterapia y estar ya en la última fase de rehabilitación cardiovascular "a base de ejercicios de bicicleta y en la piscina con el recuperador".

Éste es el paso previo necesario antes de "recibir el alta médica" definitiva el próximo 26 de enero, según el técnico de 52 años.

"Estoy mejor porque he cogido peso y duermo bien, ya los dolores que tenía en todo el cuerpo me van desapareciendo", indicó Pepe Murcia, que recordó que llegó a bajar a los 58 kilos, cuando su peso habitual, ya recuperado, era de 72 kilogramos.

El cordobés señaló que "todas las pruebas de fuerza realizadas son positivas", aunque es consciente de que volver a entrenar a pie de campo será "algo progresivo", al recordar que antes del infarto solía correr unos ocho kilómetros a la semana.

Destacó que lo positivo es que no le ha quedado ninguna lesión en el corazón y que éste le "funciona al cien por cien", ya que no tiene "ninguna necrosis".

"No recuerdo nada de lo sucedido y al principio no quería tener información para no perder confianza. Ahora me voy enterando de cosas, aunque cuando el 25 de noviembre abrí los ojos en la UCI, sabía lo que me había pasado. Es puro instinto, aunque es algo que no se sabe hasta que no lo vives", relató Murcia.

Para el preparador cordobés, eso ya es pasado, por lo que desde que comenzó 2017 sólo piensa en volver a ejercer su profesión de entrenador y, por ende, "todos los días" habla "al menos dos veces" con su segundo, Miguel Cervera, para la planificación diaria de los entrenamientos del Inter Legirus.

El próximo 29 enero empieza la fase de grupos de los octavos de final de la Copa finlandesa, después de que su equipo haya superado tres rondas previas, y Murcia consideró que esta competición les vendrá "muy bien" para preparar el inicio de la liga que arranca en mayo.

Explicó que su equipo quedó encuadrado en un grupo con el actual campeón de la Superliga finlandesa, otros tres de superior categoría y sólo uno de Tercera, por lo que jugarán cinco partidos que "servirán para preparar el debut" del Legirus en Segunda.

La idea del entrenador, "si todo marcha bien", es poder dirigir de forma presencial alguno de estos partidos para afrontar así la que sería su segunda temporada en Finlandia, aunque "este año será diferente", aventuró un ilusionado Pepe Murcia, antes de encarar una nueva etapa personal y profesional de su vida.