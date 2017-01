Aubameyang: "El Madrid es el equipo de mis sueños, pero no lo único en el mundo"

El delantero gabonés Pierre-Emerick Aubamayang admitió en una entrevista que publica hoy el diario 'Bild' en su suplemento deportivo, que el Real Madrid es "el equipo de sus sueños" pero agregó que no es lo único que existe en el mundo y se puede imaginar su carrera sin pasar por el club blanco.

"Sí, es verdad. Pero el Real Madrid no es lo único que existe en el mundo", dice Aubamayang al ser interrogado sobre si el Real Madrid sería la meta de sus sueños en caso de que abandonase su actual club, el Borussia Dortmund.

"Si el Madrid algún día se interesa por mí me llamará, y si no ocurre eso no es ningún problema. Yo vivo mi vida y miro con optimismo hacia el futuro", agregó.

Aubameyang se declara satisfecho en el Dortmund, donde es la máxima estrella y goleador de la Bundesliga, pero no descarta que en un momento dado, posiblemente al final de esta temporada, cambiase de club.

"Nadie puede predecir el futuro. Ahora estoy en Dortmund y estoy bien, pero no puedo decir que me quedaré dos, cinco o diez años. Es posible que en junio algún club llegue a un acuerdo con Dortmund y yo me vaya. Pero de momento no pienso en eso", dijo.

No obstante, Aubameyang descarta un destino concreto que es el Bayern Múnich, por respeto a los hinchas del Dortmund.

"Nunca me iré al Bayern, eso es seguro. Sería un golpe demasiado fuerte para los seguidores del Dortmund. No importa lo que me ofrezcan, siempre les diré que no", dijo.