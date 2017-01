Assunçao se retira para ser director deportivo

Marcos Assunçao (40) dejó de jugar el pasado mes de junio, tras pasar por el Sampaio Correa, y ha decidido colgar las botas. Lo que no va a hacer es dejar el fútbol. De hecho, desde entonces, ya ha realizado un par de cursos y ahora tiene previsto desplazarse hasta España para realizar el de director deportivo que ofrece la RFEF.

El brasileño, posiblemente uno de los mejores lanzadores de falta de la historia, ha concedido una entrevista a ESPN Brasil en la que desvela que su idea es la de ayudar desde los despachos a los clubes. ¿Al Betis?

- ¿Es difícil poner fin a una carrera como profesional?

- La decisión fue muy tranquila. Siempre he hecho las cosas muy bien pensada. Sabía que llegaría un momento en el que tendría que tomar esa decisión. Los jugadores no pueden dejar que los periodistas, los entrenadores o los aficionados los frenen. Deben tomar las decisiones por sí mismos y tener autocrítica. Uno se da cuenta de cuando en el entrenamiento ya no es lo mismo y los partidos no son buenos.

- ¿Y cuándo ha llegado el momento para usted?

- Era el momento adecuado para parar.No era porque jugaba en el Sampaio Correia o estaba fuera de casa. Ya no estoy jugando de la misma manera como antes. Este es el momento de dejar el fútbol. Necesitas estar bien contigo mismo para tomar esta decisión. Siempre di mi vida en los partidos y los entrenamientos, y acabé agotado. La decisión la he tomado y está bien hecha.

- ¿El fútbol desgasta mucho?

- Yo quería parar y dedicarme a otra cosa. Llevaba una carrera de 23 años dedicados al fútbol, haciendo lo que amo y soñaba desde la infancia. Yo quería jugar en grandes clubes de Brasil y Europa, llegar a la selección nacional. Por encima de todo, quería ser respetado por todos, independientemente de la situación financiera, el lugar o cualquier otra cosa.

- ¿Qué va a hacer después de colgar las botas?

- Quiero seguir en el fútbol. He hecho dos cursos y este año quiere hacer otro de gestión en la Federación Española. Mi objetivo es ser director deportivo para trabajar en un club. Voy a estudiar mucho, ya que al jugar lo he hecho poco. Quiero tener reconocimiento fuera del fútbol. Necesito saber cómo trabaja en un club un director deportivo serio.