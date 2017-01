Maradona: "Me pareció bien el premio 'The Best' a Cristiano"

Diego Maradona dijo este lunes que le "pareció bien" que el portugués Cristiano Ronaldo ganara el premio 'The Best', que otorga la FIFA al mejor jugador del año, y consideró que "la cosa podría haber sido más pareja" si su compatriota Lionel Messi hubiese asistido al acto.

"Me pareció bien el premio The Best a Cristiano. Si hubiera estado Messi o Neymar la cosa podría haber sido más pareja", afirmó Maradona al canal local 'DirecTV Sports'.

Messi y el resto de la plantilla del Barcelona estuvieron ausentes en la ceremonia en la que se entregó el galardón porque debían preparar un partido por la Copa del Rey.

Maradona también se mostró preocupado por la crisis que atraviesa el fútbol local y arremetió contra los directivos de los clubes, a quienes "solo les importa la plata".

"Hoy todos se toman vacaciones y parece que el fútbol pasó a segundo plano. Los dirigentes tienen que resolver los problemas que tienen los jugadores del fútbol argentino. Yo te aseguro que el fútbol no arranca en febrero", consideró el campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 1986.

"La gente que está ahora en la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) no tiene idea de como resolver los problemas que tiene el fútbol argentino. "(El presidente de la FIFA, Gianni) Infantino está caliente (enojado)", agregó.

El ex entrenador de la Albiceleste en el Mundial de Sudáfrica 2010 sostuvo que "la FIFA puede desafiliar a la AFA" por la crisis que atraviesa el organismo y que "Argentina, con Messi o sin Messi, puede quedarse sin Mundial".

"Él (Messi) no tiene por qué pagar por todos los desastres y los chorros (ladrones) de la AFA", concluyó.