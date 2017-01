El Anderlecht busca equipo para Diego Capel

El director general del Anderlecht, Herman Van Holsbeeck, señaló este viernes que el club belga está dispuesto a traspasar al centrocampista español Diego Capel si llega una oferta interesante.

"Diego Capel, que ve que no tiene mucho tiempo de juego, podría dejarnos. Pero no se irá si no hay una oferta que agrade a todo el mundo", declaró Van Holsbeeck en la presentación del portero español Rubén.

El jugador, de 28 años, no cuenta para el técnico, René Weiler, que mantiene al Anderlecht como segundo en la clasificación liguera a dos puntos del líder, el Brujas.

Su nombre suena para reforzar equipos como el Español, Deportivo Leganés, Alavés o Granada.

Almeriense, formado en la cantera del Sevilla, llegó al Anderlecht tras pasar un año en el Genoa italiano. Dos veces internacional con la selección absoluta, antes había jugado en el Sporting de Lisboa (2011-2015) y en el Sevilla (2004-2011).