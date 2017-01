Paco Jémez no termina de arrancar en México

El Cruz Azul, del español Paco Jémez, tropezó por segunda ocasión en el Clausura mexicano y perdió por 1-0 en su visita a los "Xolos" de Tijuana, que se mantienen líderes, en el inicio de la cuarta jornada.

La derrota, segunda en cuatro jornadas de liga para el estratega español y tercera sumando la Copa, dejó a su equipo con cuatro puntos y en el undécimo puesto.

El mexicano Juan Carlos Valenzuela marcó el único tanto del partido al minuto 80. Con esta victoria, el Tijuana suma nueve puntos y se mantiene en el primer lugar de la clasificación.

Valenzuela remató con la cabeza, en el centro del área, una falta que lanzó por la derecha el argentino Víctor Malcorra y batió al guardameta del Cruz Azul, el mexicano Jesús Corona, al mandar el balón pegado a la base del poste izquierdo.

El Tijuana acumuló su tercer triunfo tras haber iniciado el torneo con derrota, mientras que Jémez sumó su quinto partido sin triunfo entre Liga y Copa.

El chileno Martín Rodríguez y el uruguayo Martín Cauteruccio dejaron escapar sendas oportunidades para abrir el marcador en el primer y segundo tiempo pero fallaron en la definición.

Después del partido, Jémez opinó que el fútbol está castigando a su equipo, debido a la falta de buenos resultados, y señaló que la derrota ante Tijuana no le pareció justa. "Digo que el fútbol nos está castigando porque no me parece justo este resultado, quizás me parece justo algún otro", declaró.

Sobre el partido, que representó su segunda derrota en cuatro jornadas, el español dijo que su afición no le puede "reprochar nada". "Salvo que no hemos ganado" y aseguró que el próximo sábado en su estadio, cuando reciban al Querétaro en la quinta jornada, los estarán apoyando.

"Ellos tienen la suficiente paciencia para aguantar muchas cosas y sobre todo cuando vean trabajar, jugar y correr al equipo (...) no hemos ganado los puntos que hasta altura habíamos pensado ganar, pero no se puede hacer un reproche más", apuntó.

Jémez llegó al equipo mexicano, que no gana el título desde el Torneo Invierno 1997, para darle un estilo y llevarlo al primer plano, pero hasta ahora de 12 puntos posibles apenas ha sumado cuatro. Además de una derrota en la copa.