Ulloa afirma que "no jugará más" en el Leicester

El argentino Leo Ulloa, delantero del Leicester City, ha asegurado que se siente "traicionado" por el técnico del equipo, el italiano Claudio Ranieri, y ha dejado claro que no va a jugar más en el conjunto inglés. Ulloa, al que le quedan 18 meses de contrato, ha intentado forzar un traspaso en las últimas semanas, después de una primera mitad de temporada sin demasiadas oportunidades. Así, solicitó el pasado 19 de enero su deseo de abandonar el Leicester por lo que presentó el 'transfer request', una petición de traspaso que existe en Inglaterra, a través de la cual, el futbolista pide formalmente dejar la entidad.

"Con todo el respeto para los aficionados del Leicester. Me siento traicionado por Ranieri y estoy decepcionado con el club. No volveré a jugar para ellos...", publicó el argentino en su cuenta oficial de Twitter. Según asegura la prensa inglesa, el vigente campeón de la Premier League maneja tres ofertas por el futbolista argentino: una del Deportivo Alavés de 1,7 millones de libras, otra del Sunderland de entre 5 y 7 millones de libras, y una tercera del Galatasaray turco, que busca una cesión.

"Estoy un poco triste por esta situación. Han sido dos años maravillosos en el club, pero ahora, dada mi situación, sin jugar y sin tener oportunidades, creo que lo mejor es irme y ser feliz en otro sitio", indicó Ulloa, en unas declaraciones a la cadena británica Sky Sports. "El entrenador me ha dicho en los últimos tres meses que si llegaba una oferta por mí de 4 ó 5 millones de libras me ayudaría a irme. Por lo que sé, en estos momentos han llegado propuestas por esa cantidad, o mayores, que no están siendo estudiadas", agregó.

"No entiendo la situación ni por qué no me dejan jugar en otro sitio. Si me quedo, va a tener un efecto negativo en mi carrera y en mi futuro. Lo mejor para ambas partes es que me vendan a otro club y pueda jugar al fútbol en otro sitio", concluyó.

Por su parte, en la rueda de prensa previa al duelo de Premier League de mañana frente al Burnley, Ranieri afirmó que sabe que el futbolista está intranquilo, pero que eso no cambia nada. "Sé que está muy, muy nervioso e inquieto, pero no vamos a cambiar nuestro parecer. Para nosotros es un jugador importante y no queremos venderlo. Sólo tenemos a (Islam) Slimani como '9' de referencia arriba y necesito otro", señaló el preparador italiano.

"Quiero que Leo se quede aquí y espero que esté calmado y entienda mi situación. El club sabe mi opinión y Leo también. Es un futbolista fantástico, una persona fantástica y confío mucho en él", sostuvo Ranieri.