El Arsenal se topará con un portero peculiar en la FA Cup

El sorteo de los octavos de final de la FA Cup inglesa, celebrado el lunes, ha deparado un encuentro muy peculiar. El Arsenal FC se enfrentará a el Sutton United FC, equipo que pertenece a la quinta división inglesa y el cual eliminó en dieciseisavos de final al Leeds United gracias a un gol de Jamie Collins de penalti.



El enfrentamiento entre estos dos equipos lo únicamente característico. El portero suplente del Sutton, Wayne Shaw, de 45 años, está casuando furor entre los aficionados ingleses por su aspecto pasado de peso, lo que ha dado lugar a que tampoco pase desapercibido en las redes sociales. El propio Shaw, en su cuenta de twitter, contestó a uno de estos comentarios en el que se le comparaba con el portero de los 'gunners', Peter Cech.



Shaw, por su parte, no se lo tomó para nada a mal y contestó refiriéndose a sí mismo como "un portero top" y, el cual, "no es tan malo como el de la izquierda", haciendo alusión a la foto Cech.





Top keeper and he's not bad on the left either?????? https://t.co/QgMfCGJHv3