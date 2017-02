Deulofeu: "Espero que Suso y yo podamos darle muchas victorias al Milan"

El extremo español Gerard Deulofeu, que fichó por el Milan en este último mercado de invierno, mostró su deseo de que pueda "darle muchas victorias" al club milanés junto con su compatriota Jesús Fernández Sáez, "Suso".

Deulofeu, de 22 años, fue presentado hoy a través de la página del Milan en Facebook y se mostró muy bien integrado con sus nuevos compañeros, sobre todo con Suso, con el que bromeó a lo largo de toda la entrevista. "Coincidimos en la selección española Sub-17, Sub-18 y Sub-19 y tenemos muy buena relación. Espero que Suso y yo podamos darle muchas victorias al Milan", afirmó Deulofeu.

El extremo catalán explicó que se encuentra muy bien con todos los compañeros de habla española que hay en el Milan. "Suso es uno de los compañeros con los que mejor estoy, siempre estamos de broma. Aquí hay muchos chicos latinos, colombianos y siempre estamos de broma", dijo.

En su etapa en el FC Barcelona, Deulofeu trabajó con los españoles Xavi Hernández, Andrés Iniesta y el argentino Lionel Messi y consideró que se trata de tres de los mejores futbolistas del mundo. "Creo que son tres de los mejores jugadores del mundo. Tuve la suerte de entrenar con ellos y son grandes jugadores. Cuando les ves entrenar te das cuenta de que son los mejores. Las cosas que hacen son increíbles", destacó. El catalán dijo que lo que más le sorprendió fue la capacidad que tenían de "jugar casi siempre bien" a pesar de "la presión que hay en el Barcelona".

Deulofeu se mostró determinado para hacerlo bien con el Milan, tanto a nivel de equipo como a nivel personal. "Prometo dar lo mejor de mí y luchar por este club. El Milan es un gran equipo, es un reto para mí y estoy feliz por estar aquí. Espero poder marcar y dar asistencias", aseguró.

Preguntado sobre si prefiere jugar en la banda derecha o en la izquierda, el español afirmó que su principal deseo es ser titular. "Prefiero jugar, no me importa si es en la banda izquierda o en la derecha. Suso juega en la derecha pero yo puedo ocupar ambos lados. Me gusta jugar en la izquierda porque es más fácil rematar a portería", explicó.

A lo largo de la entrevista, Deulofeu habló también de temas personales y se mostró ilusionado por el hecho de que dentro de poco será padre. "Estoy muy ilusionado. Mi esposa y yo estamos felices, de momento no sé qué sentiré. Estamos deseando que llegue, se va a llamar Sara y estoy muy contento", informó.