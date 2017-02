Del Bosque: "Con Casillas obramos como entendíamos que había que hacerlo"

Vicente del Bosque, ex seleccionador español de fútbol, ha cerrado el II Encuentro Arteixo Innovación con una charla sobre gestión de grupos en la que reivindicado la necesidad de un líder en los equipos y ha hablado de su relación con los jugadores, entre ellos, Iker Casillas, con el que su cuerpo técnico obró como entendía que "tenía que hacerlo".

Del Bosque explicó que "no hay un libro, un método al que recurrir" en la gestión de una plantilla profesional, sino que se trata de "un asunto personal". "Cuando hemos estado en Francia, dónde fallamos", dijo en referencia a la Eurocopa del pasado verano. "Decían que tenía que darle explicaciones a Iker, que seguro que merecía un trato distinto, pero obramos como entendíamos que había que hacerlo con alguien que venía de manera incondicional a la selección".

"Le tratamos bien porque ha sido extraordinario con la selección e irrepetible", apuntó Del Bosque, quien recordó que conoce a Casillas desde los "nueve años", cuando sus padres le llevaban a la ciudad deportiva. "Sin embargo, en fútbol todo es debatible, si juega este o ese, si tenía que cambiar a uno u otro, todo es debatible. En las relaciones personales tiene mucho que ver el liderazgo del que encabeza la empresa", señaló.

Del Bosque recordó que, hasta que las circunstancias le llevaron a entrenar al Real Madrid y luego a la selección, pensaba que "iba a ser entrenador formativo" toda su vida porque era su "pasión": "no ganaba dinero, pero era feliz".

Presentado en Arteixo por Óscar Campillo, quien aseguró que el ex seleccionador refleja el "poder de la sencillez", Del Bosque afirmó que no siente "nostalgia del pasado" y aclaró que ahora ha "dejado de pensar en el siguiente partido". "En la selección han sido ocho años intensos en que ha dado tiempo a todo. Hemos ganado, hemos perdido, y hay que relativizar el éxito y el fracaso porque no hay ningún deportista que gane siempre. Hay que educarse para vivir la derrota", dijo a cerca de 300 personas que se dieron cita en el centro cívico de Arteixo.

Del Bosque, que también recordó sus 36 años en cuatro etapas en el Real Madrid, donde como jugador cumplió "el sueño de cualquier niño", comentó que "el fútbol es una herramienta muy buena para la educación" y analizó cómo es un equipo por dentro.

"Hay muchas leyendas detrás del vestuario, pero no deja de ser un sitio donde hay muchas relaciones humanas. Si las relaciones personales son buenas, estaremos más cerca de ganar. Nosotros intentábamos darles herramientas para ser un equipo de fútbol con el máximo rendimiento", sostuvo.

Un equipo, dijo, "necesita un entrenador, un líder que influye en un grupo de gente a través del juego, del contenido de los entrenamientos, de las relaciones personales", que él y su cuerpo técnico ha ido "regando todos los días".

El ex preparador del Real Madrid hizo hincapié en la "falta de generosidad de los jugadores buenos" en el fútbol actual por sus protestas cuando son sustituidos por los técnicos. "El entrenador encuentra el rechazo, la resistencia de esos jugadores a ser cambiados. No se conforman con hacer ese rechazo en la intimidad, sino a la vista de todo el mundo para mostrar su enfado. Eso se traslada a los niños. Estamos haciendo unos chavales malos deportistas", afirmó.

En este sentido, dejó claro que "los equipos se consolidan desde la generosidad de los más grandes, de los mejores" y comentó que "la generosidad es rentable en todo en la vida".

También comentó que "los futbolistas deben estar emocionados en su profesión" porque así "rinden mucho más" y, además, deben ser "inspiradores". "Podemos contar con los dedos de la manos aquellos jugadores que han sido nocivos", añadió el exentrenador de la selección española, quien recordó aquellos "momentos difíciles" que tuvo que afrontar en el combinado nacional "por el envenenamiento" de los partidos entre Real Madrid y el Barcelona.

Del Bosque reconoció, además, que en la selección tenía "buenos jugadores", un grupo que estaba "predestinado" a ganar el Mundial de 2010. También confesó que el día más difícil para él fue cuando, como responsable del fútbol base del Real Madrid, tuvo que decirle a Iván Cuéllar, portero del Sporting, que no podía seguir en el conjunto blanco.