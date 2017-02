El Dépor-Betis, hasta marzo si alguno no cede

Deportivo, Betis y LaLiga inician este lunes las conversaciones para llegar a un acuerdo acerca de la fecha en que recuperar el partido pendiente de esta jornada, suspendido el viernes por los destrozos causados por el temporal en la cubierta de Riazor. La idea de todos es que el aplazado se juegue cuanto antes, si puede ser durante este mes de febrero, pero alguno de los clubes tendrá que ceder en tal caso.

Y es que, dado que Gaizka Garitano ha pedido a los rectores albiazules que la reubicación del choque no perjudique excesivamente sus intereses, dejando siempre tres días de descanso con los otros compromisos, no habría un margen común así hasta marzo. En concreto, la segunda semana, cuando el Betis visitará el Bernabéu y el Deportivo recibirá al Barcelona. Esas citas se disputarán el sábado 11 o el domingo 12, por lo que, dependiendo de cuándo se fijen los horarios el fin de semana anterior, habría posibilidades. Encima, se trata de unos rivales ante los que no sería descabellado rotar, centrándose en el choque que fue suspendido, bastante más asequible a priori.

Lo ideal habría sido actualizar la clasificación mañana, pues ambos habrían tenido el mismo descanso y no tendrían nuevos compromisos hasta el sábado, si bien Riazor sigue estando inutilizable, por lo que no se espera que sea hasta mediados o finales de esta semana cuando los operarios municipales puedan subir a la cubierta para repararla.

En la próxima, dado que los heliopolitanos visitan Granada el viernes y los herculinos no reciben al Alavés hasta el sábado 18, tampoco habría espacio, pues fijar el Betis-Depor el Día de los Enamorados dejaría a ambos un ´impasse´ de sólo dos días, mientras que el 15 perjudica a los de Víctor, que recelan del 22-F, jornada Champions, por su deseo de preparar el derbi de ese sábado (cuando también tienen partido los de Garitano) con los cinco sentidos. Finalmente, la semana posterior sería imposible, pues hay entrega intersemanal de LaLiga, con duelo el martes para el Betis y el jueves para el Depor.