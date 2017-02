Fazio no descarta jugar con Italia

El exsevillista Federico Fazio ha recuperado su mejor versión en la Roma. El central argentino está cedido en el conjunto de Spalletti hasta final de temporada, cuando los 'giallorossi' harán efectiva la opción de compra por el de Buenos Aires. "Me siento muy bien en una defensa de tres centrales pero también con la de cuatro. El entrenador siempre sabe cuál es la mejor forma para enfrentar al rival. Me siento bien en el medio, pero contra el Milan y la Lazio jugué en la izquierda y contra el Nápoles o el Inter en la derecha, quiero jugar en cualquier sitio", ha dicho Fazio en una entrevista a L'Ultimo Uomo.

Para el argentino, la clave de que vuelva a dar su mejor rendimiento ha estado en la propia competición italiana. "La Serie A es muy similar a LaLiga, por eso ha sido más fácil para mí adaptarme, también por cómo se vive en Roma, su cultura. Italia para los argentinos es como estar en casa, somos muy parecidos y compartimos las mismas raíces. Roma se parece mucho a Sevilla, mi mujer dice que es igual, también a Buenos Aires, son ciudades donde se vive el fútbol muy de cerca", ha explicado.

El ex del Sevilla aún tiene la espina clavada no haber llegado a jugar con la selección absoluta de Argentina en un partido oficial, algo que todavía espera se produzca, aunque no descartaría otras alternativas. "Empiezo a dudar de que la selección me llame. Me siento en forma, me gustaría tener al menos una oportunidad, pero esta nunca ha llegado. Nunca he pasado por un club importante en Argentina, tal vez por eso la gente realmente no llegue a conocerme. Yo estaría encantado de ser reconocido por la temporada que estoy haciendo... Pero lo importante es mirar al futuro. ¿La 'Albiceleste'? Quién sabe, tal vez la de Italia...", ha asegurado.