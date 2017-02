El Darmstadt invita a Obama tras averiguar que sigue al club en twitter

El SV Darmstadt, colista de la Bundesliga, invitó al expresidente de EEUU Barack Obama a su estadio tras averiguar que el antiguo inquilino de la Casa Blanca sigue al club a través de twitter.



La invitación se hizo a través de un mensaje de video del internacional estadounidense, Terrence Boyd.



"Querido Barack Obama. Hemos oído que somos el único club europeo que usted sigue en twitter. Para nosotros, el Darmstadt 98, naturalmente es un gran honor", dice Boyd en su mensaje.



"Como ahora usted tiene un poco más de tiempo, queremos invitarlo a un partido como locales", agrega.



Boyd, además, muestra una camiseta del equipo con el número 98 y con el nombre de Obama.



No es claro cómo Obama se convirtió en seguidor del Darmstadt a través de twitter, pero la página web de la Bundesliga conjetura que pudo tener que ver con el sorprendente triunfo del equipo en la última jornada contra el Borussia Dortmund por 2-1, en el que Boyd marcó el gol de la victoria.



Ese hecho le valió a Boyd algunos titulares de prensa al otro lado del Atlántico.





Dear @BarackObama, since we are apparently already the only European soccer club you follow on Twitter: See you at our stadium? ?? #sv98 pic.twitter.com/iThQpILKTF