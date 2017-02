El Cruz Azul de Jémez se hunde en el Clausura mexicano

El Cruz Azul, que dirige el español Paco Jémez, fue castigado este sábado por el Atlas que lo derrotó como visitante por 1-0 con gol del ecuatoriano Fidel Martínez, en la séptima jornada del Clausura mexicano.

Fue la tercera derrota del español en siete partidos, además de tres empates y un triunfo, y su noveno juego sin victoria sumando Liga y Copa; el resultado los dejó en el decimosexto sitio con seis puntos apenas por delante del León y Puebla, penúltimo y último.

El ecuatoriano Martínez anotó el único tanto del partido al minuto 42 a pase del mexicano José Madueña.

El Cruz Azul asumió el control del balón desde el arranque del partido y el Atlas se defendió en su cancha. Los locales dominaron en la posesión, pero los visitantes fueron más efectivos.

Fue pasada la media hora de partido cuando el uruguayo Martín Cauteruccio se hizo del balón, por la derecha, y en una media vuelta conectó el balón con la pierna izquierda y lo mandó al travesaño en la llegada más clara del equipo celeste.

El Atlas respondió y avisó de su peligro cuando Luis Reyes avanzó por la izquierda y envió un centro que no remató correctamente el delantero Martín Barragán.

En la siguiente jugada, Madueña manejó el balón por la banda derecha y tras eludir a dos defensas celestes llegó a línea de fondo y lo envió a Martínez, quien lo bajó con el pecho y resolvió con potente disparo de izquierda que entró pegado al poste que defendía el portero del Cruz Azul, Jesús Corona.

Su colega, el argentino Oscar Ustari, guardameta del Atlas, dejó el partido al minuto 45+1 luego de sufrir una lesión en el codo izquierdo en una mala caída tras defender su arco.

Para el segundo tiempo, el español Jémez mandó a la cancha al argentino Christian "Chaco" Giménez y al paraguayo Jorge Benítez, quienes junto con el chileno Martín Rodríguez y el ecuatoriano Ángel Mena crearon opciones y movieron a la ofensiva del Cruz Azul, pero no encontraron el gol.

Sin embargo, fue el uruguayo Cauteruccio el que contó con la mejor oportunidad de gol, pero falló su remate, cuando la portería del Atlas estaba sin portero.

Los últimos minutos registraron la desesperación del Cruz Azul en busca de la anotación del empate, que no llegó y que encendió las alarmas para el equipo de Jémez que visitará al América la próxima jornada en el estadio Azteca.

"No puedo dar una explicación a esta situación tan fuerte, fallar tanto. Lo que estoy viviendo aquí no lo he vivido en ningún sitio", dijo Jémez en la conferencia de prensa tras el partido.

"Nunca había visto un equipo que haga tanto en el campo y esté tan abajo en la clasificación, he tenido que venir a México para ver cosas que no he visto en ningún otro lado", matizó a manera de broma.

El estratega español, quien llegó a México para el actual torneo, indicó que lo único que puede hacer es "agarrarse al trabajo, a la confianza, a no pensar en cosas raras ni que esto va durar siempre porque creo que hacemos mucho".

Calificó la situación de "muy comprometida y muy difícil" y más porque saben como llegaron a ella y donde están fallando "solo nos queda seguir creando y confiar en que esta racha va a acabar".