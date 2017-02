La FA investigará a Shaw por su bocadillo ante el Arsenal

Nunca un partido se había centrado tanto en la figura del portero suplente, como fue el caso del encuentro que midió al Arsenal frente al Sutton en una eliminatoria de la FA Cup. El segundo guardameta del Sutton Wayne Shaw, ya había dado que hablar desde que se conoció el emparejamiento entre ambos equipos por su sobrepeso.



En la recta final del partido y tras haber realizado los tres cambios reglamentarios, Shaw decidió que era 'la hora de la cena' y se comió un bocadillo en el banquillo. Un gesto que más que quedar en anécdota va dar lugar a realizar una investigación. Esto se debe a que la casa de apuestas que vestía el Sutton abrió la posibilidad de apostar a que el meta inglés comería algo durante el partido, además se pagaba 8 euros a 1.





Wayne Shaw, el alquelo más Miyagiano del mundo.



¡Se clavó un lefuelzo en medio del paltido contla Alsenal! ???????? pic.twitter.com/GWS3vmtVAH „ El Miyagi EstáLeDulo (@ElMiyagiDelPDA) 20 de febrero de 2017

Lainvestigará el caso tras la declaraciones del portero del: "Me preguntaron antes del partido y yo contesté que no había comido nada en todo el día y que quizá lo haría más tarde. Sabiéndolo, pensé en hacer una broma, ya que no había más cambios e íbamos 2-0 perdiendo. Sun Bets nos daba 8-1 por comer, así que pensé en hacer la broma".Además los compañeros decomentaron todo lo ocurrido: "Si conocierais a Shaw no os sorprenderíais. Es un hombre top. Ha vuelto a saltar a los periódicos y la fama se le ha subido a la cabeza, pero pronto lo devolveremos a la tierra".