Marcello Lippi: "No creo que se repita un caso Pogba con Dybala"

El exentrenador de la Juventus Turín Marcello Lippi aseguró que hay "grandes clubes" interesados en el fichaje del delantero argentino de los "bianconeri" Paulo Dybala, pero señaló que no cree que el equipo turinés le venda como hizo con el francés Paul Pogba.

Lippi, que ganó trece trofeos en las ocho temporadas en las que entrenó a la Juventus, mostró su admiración por Dybala y le comparó con el también argentino Omar Sívori, en una entrevista difundida hoy por "La Gazzetta dello Sport".

"Creo que la situación de Dybala es distinta y que hay una relación fuerte entre el jugador y la Juventus. Es algo que se confirma cada día. Los grandes clubes están interesados pero no creo que se repita un caso Pogba con Dybala", afirmó.

Con "caso Pogba", el italiano se refirió a la negociación del pasado mercado veraniego en la que el Manchester United se hizo con el centrocampista francés pagando 105 millones de euros al Juventus, cerrando el fichaje más caro de la historia del fútbol.

El técnico campeón del mundo con la selección italiana en 2006 opinó además que Dybala tiene la "determinación, la clase y las jugadas geniales" de Sívori.

"Tiene la misma determinación, la clase y las jugadas geniales en los momentos decisivos. Al final, si dices Sívori lo dices todo. Son muy parecidos", dijo.

Preguntado sobre la actual edición de la Liga de Campeones, Lippi consideró que ya no hay equipos "imposibles" de batir y que el Juventus puede pelear hasta el final.

"Hay algo importante que decir: los equipos favoritos para ganar ya no son imposibles de batir como antes. El Barcelona puede ser eliminado, el Bayern Múnich goleó al Arsenal pero no era una prueba decisiva", aseguró.

En la entrevista, el técnico italiano también analizó el duelo entre el Real Madrid y el Nápoles y se mostró optimista de cara a la posibilidad de que los "azzurri" remonten el 1-3 del partido de ida.

"El Real Madrid no ha sido superior bajo el punto de vista técnico. Lo que pasa es que está más acostumbrado a jugar en esos ambientes. El Nápoles tiene la misma gran calidad y una filosofía de juego particular, que se puede reconocer y que es única", opinó.

"A pesar de que fuera el primer partido de altísimo nivel del Nápoles, no se vio demasiado desnivel. Remontar no es imposible. El Nápoles puede marcarle dos o tres goles en el estadio San Paolo, pero tiene que organizarse bien para no recibir goles", agregó.