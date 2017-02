Lallana renueva con el Liverpool hasta 2020

El Liverpool ha hecho oficial este miércoles la renovación del mediapunta internacional inglés Adam Lallana hasta el año 2020.

Lallana, de 28 años, que llegó al conjunto de Anfield en julio de 2014 procedente del Southampton por 25 millones de libras, pasará a cobrar 110.000 libras a la semana (130.000 euros).

El nuevo contrato, que se hará efectivo a partir de este próximo verano, será de tres temporadas con opción a una cuarta.

"Estoy muy orgulloso y me siento honrado de la fe que ha mostrado el club y el entrenador en mí. Este es un buen sitio para estar y no se me ocurre un club mejor con el que comprometer mi futuro", aseguró Lallana, en unas declaraciones a la página web de los 'Reds'.

El internacional inglés, pieza clave para el técnico Jürgen Klopp, ha disputado 80 encuentros de Premier League con la camiseta del Liverpool, en los que ha anotado 16 goles.

Lallana es el segundo futbolista de la primera plantilla de los 'Reds' que amplía su contrato en las últimas semanas, ya que el mediapunta brasileño Philippe Coutinho renovó el pasado 25 de enero hasta el año 2022.