El agente de Rooney viaja a China para negociar su traspaso

Paul Stretford, representante del delantero del Manchester United Wayne Rooney, ha viajado a China para negociar un posible traspaso antes de que cierre el mercado, el próximo día 28, informa este jueves la prensa británica.

Según la cadena BBC, Stretford negocia con tres clubes de la Superliga china (CSL), aunque "no hay ninguna garantía" de que el fichaje se cierre antes de que se clausure el mercado.

Sin embargo, el hecho de el agente se encuentre en el país asiático es "una clara indicación" de que José Mourinho no pondría impedimentos a la marcha de Rooney, de 31 años.

Tres equipos son los que han mostrado más interés en el capitán de los 'Diablos Rojos' y de la selección inglesa: Beijing Guoan, Jiangsu Suning y Guangzhou Evergrande.

Rooney, que ha mostrado su voluntad de cumplir su contrato con el United, hasta junio de 2019, sólo ha sido titular en tres partidos desde el pasado 17 de diciembre, y no juega desde comienzos de mes por una lesión muscular. El jugador ha reiterado que no vestirá la camiseta de otro club inglés que no sea el Manchester United y el Everton, equipo en el que se formó.

En China, el internacional inglés cobraría un salario de 750.000 libras a la semana (884.000 euros) y pasaría a ser el futbolista mejor pagado del mundo.

Al '10' del United le quedan 18 meses de contrato con el conjunto de Old Trafford, que tiene, sin embargo, una opción de ampliar un año más la vinculación.