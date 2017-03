Deschamps: "Si Benzema sigue jugando así, volverá en algún momento a la selección"

Parece que el seleccionador francés, Didier Deschamps, ya ha perdonado a Karim Benzema después del caso Valbuena, de la que se cumple ya un año y tres meses. De esta forma, el entrenador galo le tiende la mano al delantero del Real Madrid para que vuelva a vestir la camiseta de Les Bleus.

"Si creo que es bueno para la selección llamar a Karim, lo haré. Sólo decido sobre asuntos deportivos y lo hago en interés de la selección de Francia. La institución está por encima de todo. Pasó lo que pasó, pero no tengo rencor hacia él. Otros jugadores pudieron decir cosas inapropiadas. No es cuestión de 'este me gusta, este no'. Sigue siendo uno de los mejores delanteros de Francia", dijo Deschamps en una entrevista concedida al medio francés Le Parisien.

Noël Le Graët, presidente de la FFF, ya se ha mostrado partidario de recuperar a Karim en repetidas ocasiones, pero dejó la decisión en manos de Didier, que hoy ha dejado abierta esta posibilidad.