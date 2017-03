Vardy: "Las críticas nos motivan"

Jamie Vardy recupera la sonrisa. El ariete del Leicester y la selección inglesa fue el autor del gol en el Sánchez Pizjuán que le da vida a su equipo de cara a la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Sevilla y también firmó un doblete el pasado lunes, en la importante victoria por 3-1 ante el Liverpool, que saca a los 'foxes' de los puestos de descenso en la clasificación de la Premier.

Después de sus dos goles a los 'Reds', Vardy analizó el primer partido sin Claudio Ranieri en el banquillo. "Las críticas nos han motivado. Se han dicho y escrito un montón de cosas injustas y ahora se ha visto la reacción del equipo", apuntó el goleador, que negó que el vestuario haya forzado el despido del técnico italiano: "Lo que ha pasado no ha sido por no intentarlo. Lo hemos probado pero no salía. Afortudamente, todo salió esta vez". "No es una cuestión de esfuerzo. Nosotros trabajamos siempre duro", agregó.



Elogios de Pep

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, lamentó la destitución de Ranieri y pronosticó que "dentro de 50 años la gente todavía seguirá hablando de la hazaña que consiguió este grupo con él (ganar la Premier League 15/16)".