Afellay renueva su contrato con el Stoke hasta 2019

El mediapunta holandés Ibrahim Afellay ha renovado su contrato con el Stoke City hasta junio de 2019, informó este jueves el conjunto inglés.



Afellay, que llegó gratis al Stoke en verano de 2015 procedente del Barcelona, seguirá así en el Britannia Stadium durante al menos dos años más.



"Estoy muy feliz. Me he sentido como en casa desde el primer día y soy optimista de cara al futuro para hacer las cosas bien en el club. Espero que sigamos progresando y mejorando", aseguró el internacional holandés (53 partidos - siete goles), en unas declaraciones a la página web de los 'Potters'.



"El Stoke City es un gran club. La forma en la que los aficionados nos apoyan es muy especial, están siempre con nosotros, sobre todo en los partidos fuera de casa. Todos en este equipo nos sentimos como una familia", agregó.



Afellay, de 30 años, que estuvo fuera de los terrenos de juego durante ocho meses por lesión en 2016, volvió a jugar el pasado mes de diciembre, y desde entonces ha disputado diez encuentros, nueve de ellos en la Premier League.



"La lesión es cosa del pasado. Creo que he demostrado que estoy de vuelta y que estoy deseando afrontar todo lo que venga, siempre trabajando muy duro y aprovechando las oportunidades", comentó el neerlandés.



El mediapunta, que empezó su carrera en el PSV Eindhoven y que tiene experiencia en España (Barcelona), Alemania (Schalke 04) y Grecia (Olympiacos), llegó al Stoke en verano de 2015 después de desvincularse del conjunto azulgrana.



En una temporada y media en Inglaterra, Afellay ha disputado 46 encuentros con los 'Potters', en los que ha marcado tres goles.





?? ICYMI: Ibrahim Afellay signs new #SCFC until at least the summer of 2019 ??https://t.co/Mv12k2Qtaf „ Stoke City FC (@stokecity) 2 de marzo de 2017