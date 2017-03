Paco Jémez dice que su Cruz Azul es raro hasta para meter goles

El español Paco Jémez, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguró hoy que su equipo es raro hasta para meter goles porque convierte en las jugadas más complicadas y deja ir las fáciles. "Es una cosa curiosa, hemos metido las más difíciles, somos raros hasta para eso; hemos metido las más complicadas y hemos tenido dos o tres debajo del arco y no fuimos capaces", señaló el estratega en una conferencia de prensa tras el triunfo por 2-0 sobre el Chiapas.

De la mano de Jémez, los Azules fueron superiores a los Jaguares en la novena jornada del campeonato y acabaron con una racha de siete partidos sin triunfos en la liga con goles de los ecuatorianos Ángel Mena (m.66) y Joao Rojas (m.67). "Llega un momento en el que se te cierran las puertas y debes intentar desde cualquier sitio, el gol de Mena nos abrió las esperanzas y el de Joao también ha sido complicado; hoy hemos hecho lo más difícil, así es el fútbol", dijo.

Jémez fue sobrio en la celebración de la victoria y dio a entender que la única diferencia entre el resultado de hoy y el de los partidos que no ganó fue la buena puntería de sus delanteros. "Nosotros vamos a seguir trabajando igual, los resultados van a refrendar lo que hacemos", dijo.

Al referirse a si después del triunfo iba a relajarse, el entrenador dijo no tener tiempo para una noche tranquila porque tenía que analizar al León frente al América porque será su rival a mitad de semana en la Copa Mx. "Mi tranquilidad está cuando el equipo está tranquilo, debo mantener la calma", observó.

El entrenador dijo que la victoria hizo sonreír a los jugadores en el vestuario como no pasaba desde hacía tiempo y aunque agradeció el apoyo a los hinchas, criticó a quienes reclamaron al argentino Gabriel Peñalba cuando falló un penalti. "La afición de Cruz Azul es mía pero no me ha gustado la reacción cuando ha fallado el penalti", señaló.

Con la victoria de hoy Cruz Azul saltó del penúltimo al decimocuarto lugar de la tabla de posiciones con dos triunfos, tres empates, cuatro derrotas y nueve puntos, a cuatro de la zona de clasificación.

El equipo visitará el miércoles al León en los octavos de final de la Copa Mx y el domingo 12 de marzo se meterán en casa del Toluca en la décima jugada del Clausura.