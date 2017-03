Luis Enrique: "Si nos pueden marcar cuatro, nosotros podemos marcar seis"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este martes antes de la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain, en el que deberán remontar el 4-0 de la ida, que si los franceses les marcaron cuatro goles ellos pueden marcar seis, en un optimismo fundado en las últimas actuaciones del equipo y por ver un "rendimiento mejorado".

"Estamos a mitad de eliminatoria, si un rival nos puede marcar cuatro goles nosotros le podemos marcar seis. Ya lo hemos hecho muchas veces. Pero no significa que haya que volverse locos o marcar no sé cuántos goles en no sé cuántos minutos. No tenemos nada que perder y sí mucho que ganar", manifestó en rueda de prensa.

No obstante, fue de nuevo "políticamente incorrecto" y aseguró que le importa "un rábano" entrar en la historia. "Me importa pasar. Estoy seguro de que en algún momento la eliminatoria va a estar cerca, es mi convencimiento. No significa que lo podamos conseguir o no, pero estoy convencido de que en algún momento, esto que parece muy difícil, podremos estar cerca. Y cuando estás cerca nuestra moral irá en aumento y la del rival puede ir decreciendo", manifestó.

No cree que estén obligados a hacer el mejor partido desde que llegó al club, pero sí mostrar buenas cosas en ataque y en defensa. "El resultado de la ida es muy claro, pero estamos sólo a mitad de la eliminatoria. En 95 minutos pueden pasar infinidad de cosas, espero que sean muy positivas. Habrá que hacer muchas cosas bien en ataque y en defensa y ante un rival así tiene su dificultad", comentó.

Y es que ganar al Sporting (6-1) o al Celta (5-0) ha infundado ánimos al equipo. "Llegamos a este en buena circunstancias, mejorando nuestro rendimiento y con más posibilidades para afrontar el partido. Tenemos que ser optimistas y lo somos, vamos a intentar provocar circunstancias favorables. No significa tener fe inquebrantable sino ser profesional", comentó.

"Quizá este equipo no ha tenido una remontada así porque no ha tenido oportunidad, y ha conseguidos buenos resultados. Pase lo que pase voy a seguir teniendo fe en mi equipo", aseguró el técnico asturiano, quien pidió a la afición que llene el Camp Nou y que éste sea "una olla a presión".

En este sentido, no quiere calma ni paciencia, como pidió su jugador Luis Suárez, sino todo lo contrario. "No diría que calma a la afición para nada, el Camp Nou debe ser una olla a presión. No les pido nada, pero no les necesitamos calmados o pausados, sino un Camp Nou a reventar, hiperexcitado y nosotros haremos nuestro trabajo, con cabeza y sabiendo lo que nos hace más fuertes", manifestó.

"Lo vamos a conseguir a través del rendimiento de todo el equipo. Déjame que tenga la ilusión y confianza de que el equipo puede darla la vuelta. Hasta el rabo, todo es toro", señaló Luis Enrique, quien aseguró que "el objetivo es la realización, cómo presionar en ataque y qué hacer y de qué manera voy a generar superioridades". "El objetivo es centrarme en lo que tengo que hacer, eso te va a llevar al resultado", argumentó.