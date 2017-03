El Arsenal sólo dejará salir a Alexis a otra liga

Tras discutir con Wenger y algunos de sus compañeros, Alexis Sánchez ha querido zanjar la polémica y mostrar su compromiso con un mensaje en Instagram: "Un verdadero guerrero no lucha por odio a los que tiene enfrente. Sino por AMOR a los que tiene detrás. Let ´s go Gunners. El único fracaso es no intentarlo".

Al mismo tiempo, sin embargo, el Daily Mail asegura que el Arsenal lo dejará salir en verano, aunque pondrá como condición que no sea a un equipo de la Premier. El Sevilla sería una de sus ´novias´.