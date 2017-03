Zidane: "Un partido dura 90 minutos y lo hicimos muy bien en segunda mitad"

El técnico del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, aseguró este martes que "un partido dura 90 minutos" y que su equipo lo hizo "muy bien", comentando la prestación del club blanco, que se metió en los cuartos de final de la Liga de Campeones a costa del Nápoles.

Zidane admitió que el Madrid sufrió mucho en la primera mitad y que tiene que "jugar mejor", aunque dijo que se va contento por haber sellado el pase a los cuartos de final. El francés elogió además al capitán español Sergio Ramos, que resolvió el partido con un doblete, y se alegró por poder contar con un defensa que "mete la cabeza de vez en cuando", decidiendo los partidos.

"Es verdad que sufrimos mucho en la primera parte, al inicio no hicimos lo que queríamos. Nos presionaron mucho, luego cambiamos en la segunda parte y mejoramos, presionando arriba. Todo fue totalmente distinto. Estamos contentos", dijo en la rueda de prensa tras el duelo. Preguntado sobre sus sensaciones por la prestación de su equipo, Zidane explicó que está satisfecho por la actitud mostrada en la reanudación, en la que el Madrid remontó el gol inicial del belga Dries Mertens merced a las dianas de Ramos y de Álvaro Morata.

"Tenemos que jugar mejor pero es verdad que jugando en este campo con su presión, te meten en dificultad. Lo que puedo decir es que un partido dura 90 minutos y lo hicimos muy bien en la segunda parte. A veces pasan estas cosas", dijo. Sin embargo, el francés reconoció que Sergio Ramos fue determinante para encarrilar un duelo que se le estaba poniendo cuesta arriba al club blanco. "Estamos contentos porque tenemos a Sergio que de vez en cuando mete su cabeza", afirmó.

Zidane elogió además al galés Gareth Bale y el portugués Cristiano Ronaldo por haber ayudado a los laterales en fase de no posesión. "Creo que Bale ha ayudado a Carvajal, como Cristiano lo ha hecho (con el brasileño Marcelo). Todo el equipo no entró muy bien en el partido. Es un conjunto y no es solo uno o dos jugadores que lo hicieron mal al principio. Gareth y Cristiano ayudaron muchísimo", consideró.