Los Patriots dan la bienvenida al Barça al "club de las remontadas"

Los New England Patriots, vigentes campeones de la NFL, han querido dar la bienvenida al "club de las remontadas" al FC Barcelona después de que los blaugranas entraran en la historia del fútbol europeo, con una goleada en el Camp Nou ante el Paris Saint-Germain (6-1) que les valió para completar la gesta y lograr el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones.



Los Patriots, ganadores de la Super Bowl LI tras superar en un final épico a los Atlanta Falcons tras un último parcial de 19-0 que forzó la prórroga y un 6-0 en el tiempo extra, han felicitado al Barça por su remontada ante el PSG que les ha dado un billete para los cuartos que parecía imposible lograr.



"Bienvenidos al club de las remontadas! Felicidades por una victoria increíble FC Barcelona!", apuntó la cuenta oficial de Twitter de los New England Patriots, acompañado de dos fotografías de peso.



Por un lado, el jugador Rob Gronkowski junto a Leo Messi, portando este un balón de fútbol americano, y con la estrella de los Patriots con una camiseta blaugrana dedicada. La segunda, una imagen de Neymar con una camiseta de los Patriots con su nombre y el dorsal '10'.



El FC Barcelona no ha tardado en responder a la invitación y agradeció el mensaje en sus redes. "Gracias Patriots! Es genial tener amigos que son tan inspiradores!", señaló el club blaugrana.



Cabe recordar que el propio Rob Gronkowski, que se perdió la remontada de los Patriots en la Super Bowl debido a una lesión, visitó hace apenas una semana al primer equipo blaugrana en una sesión de entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y conoció a los jugadores de Luis Enrique.



Por otro lado, el Athletic Club tuvo una peculiar manera de hacer referencia a la remontada del Barça, y es que tiró de humor para recordar su victoria sobre el equipo blaugrana en la Supercopa de España 2015. "Pues a nosotros no nos pareció tan difícil mantener el 4-0 de la ida", apuntó en las redes.



El 'hat-trick' de Aritz Aduriz y un gol de Mikel San José pusieron un claro 4-0 en el partido de ida disputado en San Mamés, idéntico resultado al logrado por el PSG en el Parc des Princes. En la vuelta en el Camp Nou, el Athletic no sólo evitó la remontada, sino que logró un empate (1-1) con el que conquistó el título.





