Payet dice que forzó su marcha del West Ham porque se "aburría"

El media punta francés Dimitri Payet dijo que forzó su marcha del West Ham inglés en enero para fichar por el Olympique de Marsella porque le "aburría" el sistema defensivo del equipo londinense.

"Me desagradaba el sistema defensivo que había, la manera en la que abordábamos los partidos (...) Sí, puedo decir que me aburría, no estaba a gusto en los partidos", reveló en una entrevista publicada hoy en "L'Équipe".

Recordó, por ejemplo, un 1-0 de la Liga inglesa ante el Hull en diciembre de 2016.

"En el vestuario todo el mundo estaba contento, cuando, en realidad, el hombre del partido habían sido los postes (el Hull remató contra ellos cuatro veces)", destacó el futbolista, quien dijo darse cuenta de que en los "Hammers" ya no tenía margen de progresión.

Payet, de 29 años y un fijo en la selección francesa, fichó a cambio de 31 millones de euros por el Marsella el pasado enero, después de haberse declarado en rebeldía.

El internacional francés, contratado por el West Ham en 2015 precisamente procedente del Marsella, fue nominado a Mejor jugador del año por el sindicato de futbolistas de inglaterra (PFA) en el curso 2015-2016.