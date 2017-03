Xabi Alonso: "Siempre quise irme en lo más alto, no hay más alto que Bayern"

El exinternacional español Xabi Alonso aseguró este viernes que siempre quiso retirase "en lo más alto" y que "no hay nada más alto que el Bayern Múnich", en relación a su anuncio de que pondrá punto final a su carrera profesional cuando acabe esta temporada. En la primera rueda de prensa desde que comunicó su decisión, el centrocampista vasco reconoció que "no es fácil" dejar el fútbol "tras 17 años como profesional", pero explicó que lo ha pensado mucho y cree que "es el momento adecuado de parar".

"Es algo que tenía dentro, que he pensado mucho. Siempre quise irme en lo más alto y no hay nada más alto que Bayern", afirmó el centrocampista. El objetivo ahora es ganar todos los títulos que se pueda en la presente temporada, ya que el Bayern lidera la Bundesliga y sigue adelante en la Liga de Campeones, y empezar luego "una nueva vida". Xabi Alonso reconoció que mucha gente, entre ellos sus compañeros en el vestuario del equipo bávaro y su entrenador, Carlo Ancelotti, han intentado disuadirle de la idea de abandonar, pero sin éxito.

Su futuro, más allá de unas "bonitas vacaciones" y "disfrutar la vida un poco", está abierto y no descarta convertirse en entrenador, aunque reconoce que es un papel complicado. "No lo he decidido, ahora estoy centrado en la temporada", aseguró Alonso al ser preguntado insistentemente por los periodistas por si veía su futuro al frente de un vestuario. "Tengo muchas ideas, pero nada decidido", agregó el exinternacional español, que ha jugado con La Roja en 114 ocasiones, y añadió que "quizá" podría ser técnico, pero necesitaría "tiempo" y preparación.

"Ser entrenador es difícil. Pero, ¿por qué no?", apuntó, ya que, además de diseñar el juego del equipo, hay que controlar el banquillo y mantener una buena relación con los jugadores, entre otras cuestiones. El propio Ancelotti, a su lado en la rueda de prensa, subrayó que el jugador tiene el "conocimiento" y la "experiencia", "todas las cualidades para ser un buen entrenador".

"Él quiere tener vacaciones. Creo que tiene la calidad para ser un buen entrenador", indicó el técnico italiano, con el que Xabi Alonso ha coincidido en el Real Madrid y, ahora, en el Bayern de Múnich. El centrocampista aprovechó también para agradecer a Ancelotti la "gran conexión", y afirmo que "ha sido alguien muy importante" en su carrera profesional. "Le admiro mucho, le respeto y he aprendido mucho de él", manifestó.

El jugador tuvo tiempo también para echar la vista atrás y reconocer que cada club en el que ha recalado, de la Real Sociedad al Bayern, pasando por el Liverpool y el Real Madrid, le ha marcado. "Cada club ha sido muy especial y una parte de mi corazón está con cada uno de ellos", indicó.

Con respecto al Bayern, destacó la importancia de haber podido jugar en uno de los equipos que "representan la aristocracia del fútbol europeo" y la posibilidad de "conocer esta casa desde dentro". Él y su familia, según afirmó, han "disfrutado mucho" y están "muy contentos" de su tiempo en la capital bávara. También recordó su primer año en el Liverpool, pues, con 22 años, supuso su "primera experiencia" fuera de casa, convertirse en adulto y "empezar a intentar hacer cosas grandes".

"Liverpool es muy especial", señaló Xabi Alonso, que mencionó la historia y tradición del club inglés. Como partido especial, recordó el 0:4 que, como jugador aún del Real Madrid, vivió en las semifinales de la Liga de Campeones de 2014 contra el Bayern, un encuentro "difícil" y con "fantástico final" para los blancos. Ancelotti, por su parte, dijo que tener que "respetar" la decisión de Alonso y señaló que el equipo pierde un "fantástico centrocampista, un "fantástico profesional" y una "fantástica persona".