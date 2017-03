Un futbolista de la liga alemana denuncia a un partido de extrema derecha por usar su imagen

Marvin Plattenhardt, jugador del Hertha de Berlín, ha anunciado este domingo que emprenderá acciones legales contra el partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD) después de lo sucedido.



El defensa estuvo firmando autógrafos y tomándose fotografías con sus aficionados tras vencer al Borussia de Dortmund por 2-1, siendo él el autor del segundo y decisivo tanto.



Entre los aficionados que se acercaron al lugar para llevarse una instantánea con su ídolo se encontraba Frank Scheermesser, el dirigente de la rama berlinesa del partido AfD, quien aprovechó la coyuntura para hacerse una foto con el futbolista y colgarla en las redes sociales para impulsar la campaña política de las elecciones de septiembre.





@AfDFraktionAGH Foto bitte sofort löschen! Ihr hatte keine Ahnung, wer sich da mit mir fotografieren lässt! Ich distanziere mich klar! „ Marvin Plattenhardt (@Platte21) 11 de marzo de 2017

Cuando el jugador se enteró de lo sucedido solicitó mediante un tuit que eliminaran la fotografía, "@AfDFraktionAGH ¡Por favor borrar la foto inmediatamente!¡No tenía ni idea de con quién me dejé fotografiar! Me distancio de esto".Lejos de la realidad, el partido ha optado por no borrarla, por lo que el jugador, que cuenta con el apoyo de su club, ha anunciado que emprenderápor el uso no consentido de su"Crees que estás haciendo un favor a un aficionado y te encuentras con esto. Me han utilizado. No es correcto publicar algo así", aclaró ante los medios.