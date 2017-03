Khedira: "No hay muchos jugadores mejores que yo"

El jugador alemán, Sami Khedira, confirmó que quiere mantener un alto nivel durante muchos años y aseguró que "hay muy buenos jugadores, pero no hay muchos" los que estén a un nivel superior al suyo. También el jugador bianconero se mostró ilusionado con poder luchar por todo y opinó que la Juventus debería estar peleando por todo hasta el final: "Podría ser el año del triplete y tenemos que intentarlo. En el campeonato y en la copa vamos bien. Para ganar la Liga de Campeones hace falta ser sólidos, pero también buen estado de forma y suerte, es una combinación de factores".

Con respecto a su futuro lejano mostró interés en conocer otros países: "En el futuro me veo viajando. Iré a Estados Unidos, pero no ahora. Quiero jugar a alto nivel durante muchos años, me siento bien físicamente y mentalmente. Hay muy buenos jugadores, pero no hay muchos que sean mejores que yo". Dijo que quiere defender el título mundial con Alemania y que "esto no sería posible si me fuera a Estados Unidos o a China".

Khedira recordó su etapa en el Real Madrid y confesó que tuvo "muchos pequeños problemas y una lesión grave" pero que eso no le ha condicionado posteriormente y que tiene "la edad perfecta, para mí envejecer es mejorar". Khedira confesó que sufrió "momentos difíciles", y que los superó gracias a "la ayuda de entrenadores preparados, medicina alternativa y entrenamiento visual para conocer mejor" su cuerpo.