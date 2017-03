Los campeones de la Libertadores y la Sudamericana perdonan y pierden

Los campeones en 2016 de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, Atlético Nacional y Chapecoense, comenzaron ganando pero por gruesos fallos defensivos salieron derrotados en la segunda semana de partidos de la fase de grupos del torneo que reúne a 32 clubes de diez países.

El Atlético Nacional perdió en su debut por 2-1 el martes en la cancha del Barcelona, y peor resultó este jueves la historia para el Chapecoense, que en su propia cancha cayó ante el Lanús por 1-3. Dos de los ocho grupos tuvieron su primera jornada esta semana, el 1 y el 3, en tanto que el 6 y el 8 tuvieron asueto, con lo que las llaves 2, 4, 5 y 7 jugaron por la segunda fecha.

Veintisiete goles se marcaron en la segunda semana de partidos de esta instancia, que tuvo doce partidos entre el martes y hoy.

La programación dejó estos 13 hechos adicionales:

1. TODO IGUAL EN EL PISO 1

Libertad, Sport Boys, Atlético Mineiro y Godoy Cruz igualan con un punto en el grupo 1, que abrió fuegos esta semana y volverá a tener acción el 13 y el 14 de abril.

2. THE STRONGEST CEDE Y SANTOS TOMA EL CONTROL

El Santos derrotó hoy por 2-0 al The Strongest y con 4 unidades en las alforjas lo desalojó de la cima del Grupo 2 hasta el tercer puesto en una jornada en la que el Santa Fe superó el golpe que le propinó la formación boliviana en La Paz y subió al segundo puesto tras golear por 3-0 al Sporting Cristal, que cierra con uno.

3. CON BALCÓN ALQUILADO

River Plate y Melgar dominan el Grupo 3 tras una fecha inaugural en la que los argentinos golearon a domicilio al Independiente Medellín y los peruanos vencieron por la mínima al Emelec.

4. BRASILEÑOS Y CHILENOS TOMAN EL CONTROL EN EL 4

Una victoria pírrica sobre San Lorenzo y Flamengo bastó al Atlético Paranaense y la Universidad Católica para tomar el liderato del Grupo 4 con 4 unidades al cabo de la segunda jornada.

5. PALMEIRAS ASOMA LA CABEZA

Un gol a los 95 minutos del central colombiano Yerry Mina ha puesto al Palmeiras en el frente del Grupo 5 con 4 puntos y al laborioso Wilstermann en el segundo puesto con 3. El Peñarol ascendió al tercer puesto gracias a la victoria de remontada por 2-1 sobre el Atlético Tucumán, que es colista con 1.

6. MEJOR DE VISITANTE

Dos jornadas después, la historia en el grupo 7 dice que es mejor jugar de visitante pues cada equipo acumula una derrota en casa y un triunfo afuera. Lanús ha sido el primer favorecido con esta regla gracias a su diferencia de goles, pero con los mismos tres puntos le siguen Zulia, Nacional y Chapecoense.

7. PROFETA EN TIERRA AJENA

En su primer partido en territorio argentino tras salir de las filas de River Plate, Luis Oscar 'Lucho' González marcó de cabeza un gol a San Lorenzo que cayó como una puñalada en el Nuevo Gasómetro. El extremo de 36 años se ha convertido en la Libertadores en referente del Atlético Paranense brasileño. Y si hay dudas, basta ver los tres decisivos goles que ha marcado en la competición.

8. ADIÓS A CINCO MESES DE INVICTO

El solitario gol de la Universidad Católica chilena marcado el miércoles por el uruguayo Santiago 'el Tanque' Silva acabó con un invicto de casi cinco meses del Flamengo en partidos oficiales. La última derrota de 'el más amado de Brasil' fue el 16 de octubre de 2016 por 2-1 ante el Internacional en el 'Brasileirao'.

9. ... Y A NUEVE PARTIDOS DE LOCAL

El Zulia rompió el miércoles al Nacional una racha de nueve triunfos como local en el Gran Parque Central de Montevideo. La última derrota fue el 4 de junio de 2016 ante el Liverpool por 2-0.

10. UNA BUENA NOTICIA DESPUÉS DE SEIS MALAS

El debut accidentado de Independiente Medellín y River Plate, con una suspensión de casi una hora por una fuerte lluvia que inundó la cancha terminó con una noticia feliz para los visitantes, la primera producida por los argentinos matriculados en la fase de grupos. El triunfo por 1-3 de los pupilos de Marcelo Gallardo llegó en el séptimo partido jugado hasta entonces por representantes argentinos.

Hasta entonces, San Lorenzo arrastraba una goleada por 4-0 que el Flamengo le infligió en el debut y una derrota en casa ante el Atlético Paranaense por 0-1. Estudiantes cayó por 2-1 ante Botafogo a su paso por Río de Janeiro y Lanús se estrenó con una derrota por 0-1 ante el Nacional. Atlético Tucumán cedió en casa un 1-1 al Palmeiras, mismo resultado de Godoy Cruz con Atlético Mineiro. Un día después de la victoria de River, el Lanús enderezó su campaña al golear por 1-3 al Chapecoense.

11. UNA VICTORIA CON FLECOS DE HISTORIA

El día que River Plate jugaba en territorio colombiano su vigésimo partido por torneos de la Conmebol, la victoria por 1-3 sobre el Independiente Medellín resultó ser la séptima de una historia que se completa con cinco empates y ocho derrotas.

El club de la banda cruzada de color rojo volvió a jugar en Medellín casi medio siglo después, cuando en 1967 se impuso al Independiente Medellín, en el mismo estadio Atanasio Girardot, con un solitario tanto de Oscar 'Pinino' Más.

12. DOS PIEDRAS, DOS TROPIEZOS

San Lorenzo se convirtió el martes en el primero de los 32 clubes de la fase de grupos que pierde dos veces seguidas. Si el debut fue para el olvido, con una goleada por 4-0 en el estadio Maracaná ante el Flamengo; en la segunda fecha, y delante de su hinchada, no pudo con otro brasileño, el Atlético Paranaense, que se impuso por 0-1.

13. SE ARRIESGAN A PERDERSE LA FASE DE GRUPOS

Expulsado en la derrota del Flamengo ante la Universidad Católica, el punta colombiano Orlando Berrío puede recibir una dura sanción en el torneo si el árbitro peruano Diego Haro registra en su informe la palabra "agresión", que le daría de tres a seis fechas, con lo que quedaría al margen de la fase de grupos, en la que cada equipo participante juega cinco partidos por dos plazas.

La misma suerte puede tener el centrocampista argentino nacionalizado ecuatoriano del Barcelona, Damián Díaz, si trascienden las imágenes de la televisión que lo muestran escupiendo a un jugador del Atlético Nacional. La acción también fue vista por Carlos Ulloa, cuarto árbitro del partido jugado en Guayaquil, y comunicada al central Julio Bascuñán, quien expulsó al canario.

En el Reglamento Disciplinario de la Conmebol, en su artículo 10, literal 'd', se establece: "Suspensión como mínimo por seis partidos en caso de escupir a un jugador rival o a cualquier otra persona que no sea un oficial del partido".

- Resultados de la segunda semana de la fase de grupos:

16.03 I Santa Fe (COL) 3 - Sporting Cristal (PER) 0 G-2

16.03 Santos (BRA) 2 - The Strongest (BOL) 0 G-2

16.03 Peñarol (URU) 2 - Atlético Tucumán (ARG) 1 G-5

16.03 Chapecoense (BRA) 1 - Lanús (ARG) 3 G-7

15.03 I Medellín (COL) 1 - River Plate (ARG) 3 G-3

15.03 San Lorenzo (ARG) 0 - Atlético Paranaense (BRA) 1 G-4

15.03 U Católica (BOL) 1 - Flamengo (BRA) 0 G-4

15.03 Palmeiras (BRA) 1 - Wilstermann (BOL) 0 G-5

15.03 Nacional (URU) 0 - Zulia (VEN) 1 G-7

14.03 Botafogo (BRA) 2 - Estudiantes La Plata (ARG) 1 G-1

14.03 Barcelona (ECU) 2 - Atlético Nacional (COL) 1 G-1

14.03 Melgar (PER) 1 - Emelec (ECU) 0 G-3

- Clasificación de goleadores:

Con 6: Alejandro Chumacero (The Strongest).

Con 4: Fernando Zampedri (Atlético Tucumán).

Con 3: Lucho González (ARG-Atlético Paranaense), Rodrigo Pimpao (Botafogo), Pablo Escobar (The Strongest) y Matías Alonso (URU-The Strongest), Roberto Gamarra (Capiatá) y Sergio Blanco (Wanderers).

Con 1 en meta propia: Esteban Pavez (Colo Colo).