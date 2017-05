Ibrahimovic pasa con éxito por el quirófano y empieza la rehabilitación

Zlatan Ibrahimovic, delantero del Manchester United, ha pasado con éxito por el quirófano en la madrugada de este martes para tratarse su lesión del ligamento cruzado anterior y ya ha empezado el proceso de rehabilitación, informó Mino Raoila, agente del futbolista.

Ibrahimovic, de 35 años, y su compañero de equipo Marcos Rojo se rompieron el ligamento cruzado anterior de la rodilla en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Europa frente al Anderlecht, el pasado 20 de abril.

Raiola, agente de Zlatan, reveló, a través de un comunicado, que su representado fue "operado con éxito" en la madrugada del martes en Pittsburgh (Estados Unidos) y reiteró que la lesión sufrida "no pondrá fin a su carrera". "Zlatan Ibrahimovic ha sido sometido con éxito a una operación de rodilla. Se recuperará completamente y no ha sufrido una lesión que vaya a poner fin a su carrera", aseguró el agente del futbolista, el cual añadió que el jugador fue tratado en el University of Pittsburgh Medical Center y que ya ha empezado el programa de rehabilitación.

"La operación fue realizada por los doctores Freddie Fu y Volker Musahl, del UPMC Sports Medicine Program en Pittsburgh. Zlatan ha iniciado el proceso de rehabilitación en el UPMC y seguirá bajo el cuidado del doctor Fu y del doctor Musahl mientras se recupera. Ni Zlatan ni el cuerpo médico están disponibles para realizar entrevistas en este momento. Daremos más información a su debido tiempo", señaló el agente.

Ibrahimovic, máximo goleador del United esta temporada, con 28 tantos, estará fuera de los terrenos de juego entre seis y ocho meses.

El veterano futbolista, antiguo jugador de París Saint-Germain, Milán, Barcelona, Inter, Juventus, Ajax y Malmoe, llegó gratis el pasado verano a Old Trafford procedente del PSG, con un contrato de 12 meses prorrogable a otros 12.