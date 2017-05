Cinco claves de la victoria insuficiente del Atlético

El Atlético de Madrid creyó en la gesta de remontar tres goles al Real Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, pero se quedó con una victoria insuficiente con claves contrapuestas, de la fe o el tremendo inicio a un paso atrás con el 2-0, a una concesión defensiva y a una eliminatoria ya condicionada en exceso desde el encuentro de ida.

1 - La fe del Atlético: Desde hace una semana, desde el 3-0 en el Santiago Bernabéu, el equipo rearmó su determinación y se mentalizó para intentar la remontada, para muchos imposible. Pero esa es una palabra inasumible en el conjunto rojiblanco, que creyó siempre en su capacidad para voltear la eliminatoria.

Nada de lo que sucedió al inicio del duelo se podría entender sin la fe del Atlético, una de sus señas de identidad. Sólo desistió cuando ya realmente era una quimera, en la segunda parte ya con 2-1. Hasta entonces, insistió, incluso puso contra las cuerdas a su rival, a pesar de la importante desventaja del encuentro de ida.

2 - Un inicio apabullante: Al estilo de los cuartos de final de la Liga de Campeones de hace cuatro temporadas contra el Barcelona, el Atlético diseñó y ejecutó un comienzo de partido volcánico, memorable, desde el primer segundo del duelo, una demostración de que aún había eliminatoria y de que iba a competir por ella.

Desde el plus emocional del duelo y la hazaña que tenía por delante, pero también desde una interpretación táctica, un despliegue apabullante y una ambición incontenible, aterrorizó al Real Madrid con ocasiones, verticalidad, segundas jugadas, juego en campo contrario, desborde y dos goles en apenas 16 minutos.

3 - El paso atrás con el 2-0: Quizá por el desgaste físico, quizá porque así se lo había planteado si conseguía dos goles rápidos que le acercaban a un tanto de nivelar la eliminatoria o quizá por el propio rival, el Real Madrid, el Atlético contemporizó tras el 2-0 y dio un paso atrás que permitió la recomposición de su adversario.

Un alivio para un oponente, superado hasta entonces. En esos parámetros llegó el definitivo gol de Isco. "El esfuerzo se paga. Está claro que los primeros 25 minutos que se hicieron es difícil sostenerlos en el ritmo sobre todo y no podemos dejar de lado que hay un equipo con una jerarquía tremenda enfrente, donde al primer error te pueden marcar", valoró el técnico argentino Diego Simeone.

4 - Un desorden defensivo: Una concesión atrás, más allá de la genial acción del francés Karim Benzema, castigó al Atlético en el minuto 42 del partido. El atacante galo se deshizo de tres oponentes con una conducción y un regate, de Savic, de Giménez y de Godín, que acudió a la ayuda lejos del área y de su posición.

El desenlace fue el 2-1. Primero lanzó Toni Kroos, después Isco aprovechó el rechace en el área tras una parada extraordinaria de Jan Oblak. "Una desatención atrás nos condenó y eso fue lo que cambió el partido", asumió el uruguayo José María Giménez, de nuevo el recurso para el lateral derecho del equipo rojiblanco entre las bajas por lesión tanto de Juanfran Torres como de Sime Vrsaljko.

5 - La desventaja del partido de ida: El Atlético perdió la eliminatoria en el Santiago Bernabéu. El 3-0 del partido de ida, un resultado amplio siempre, pero de aún más dimensión en unas semifinales de la máxima competición europea con rivales de tal potencial y jerarquía, decidió la serie entre ambos conjuntos.

Fue un condicionante clave para el duelo de vuelta. "Entre las críticas que me puedo permitir puede ser que pudo haber sido mejor aguantar el 1-0 en el Bernabéu y no buscar hacer un gol, pero si no buscas un gol me preguntas por qué no buscas un gol.... Los tres goles del Bernabéu nos hicieron daño", expuso anoche Simeone.