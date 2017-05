Conoce a los 20 mejores defensas del mundo

El rotativo británico 'The Telegraph' ha elaborado una lista con los 20 mejores defensas en la actualidad. Destacan zagueros de los clubes más poderosos de Europa, siendo el Bayern de Múnich el que cuenta con más jugadores en la lista. También encontramos, como no podía ser de otra manera, a los rocosos de la siempre inexpugnable Juventus de Turín, además de varios españoles y defensas que no cuentan con tanto nombre, pero que han firmado una gran temporada en sus respectivos equipos. No se distingue entre centrales y laterales.