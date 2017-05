Ander Herrera, 'Jugador del año' para los aficionados del United

Los aficionados del Manchester United han elegido al centrocampista español Ander Herrera como 'Jugador del Año' en la temporada 2016-17, imponiéndose en la votación final a sus compañeros Zlatan Ibrahimovic y Antonio Valencia.

En su tercera temporada en el United, el internacional español se hizo con el llamado premio 'Sir Matt Busby Player of the Year' con el que la afición 'red devil' reconoce al que ha sido el mejor futbolista de los de Old Trafford.

"Es un premio muy especial para mí, sobre todo si uno repasa la lista de futbolistas que lo han conseguido en las últimas temporadas. Gracias a todos nuestros aficionados por su cariño y por estar siempre a nuestro lado", afirmó Herrera en el acto, tomando el relevo de su compatriota David de Gea, galardonado las tres últimas temporadas.

"Además, consigo que el trofeo se quede en España", bromeó. El meta del United vio merecido el premio para el vasco. "Además de un buen amigo, es un futbolista emocional, que siempre lo da todo en el campo", finalizó.