Lopetegui: "Isco ha tenido la progresión que queríamos que tuviese"

Julen Lopetegui, seleccionador español, reconoció, que Isco Alarcón ha tenido en el Real Madrid "la progresión" que querían y que les "encanta". "Isco nos encanta, estamos felices de tenerle con nosotros. Cuando tenía menos protagonismo ya decía que nos gusta mucho y ha tenido la progresión que queríamos que tuviese. En el fútbol nadie se puede parar y menos en la excelencia. Estamos encantados con su temporada", valoró.

Lopetegui huyó del debate que llega en el Real Madrid para la final de la Liga de Campeones con la alineación de Isco o el galés Gareth Bale recuperado de su lesión muscular. "Soy seleccionador y esa es una pregunta para el entrenador del Real Madrid", aseguró.

El seleccionador español no quiere premios en la temporada de menos a más que ha hecho Isco, que siempre fue convocado para la selección indiferentemente de los minutos que haya tenido en el Real Madrid. "Para nada me considero un segundo padre, él ya tiene uno y un buen entrenador en su club que lo ha gestionado muy bien. Son los jugadores los que generan confianza en los entrenadores y a mi Isco me genera mucha confianza siempre, por eso fue llamado cuando tenía menos continuidad", sentenció.