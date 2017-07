La primera locura de Bielsa: once apartados

Marcelo Bielsa ha llegado al Lille con la intención de colocar al conjunto galo entre los mejores del campeonato francés. Tiene respaldo deportivo y financiero de unos dueños que han apostado fuerte por él. De hecho, con 51 millones de euros en gasto en fichajes, el Lille es el equipo que más ha invertido junto al Mónaco de la Ligue 1.

Pero no sólo hay novedades en el capítulo de entradas, también las hay en el de salidas. Once jugadores ha apartado Bielsa, que los ha mandado a entrenar con el segundo equipo. Enyeama, Mavuba, Martin, Éder, Sunzu, Sliti, Tallo, Palmieri, Basa, Bauthéac y Nangis. Figuran, entre otros, el capitán, Rio Mavuba, o Martin, segundo fichaje más caro de la historia del club.

"Entramos por una puerta trasera al centro de entrenamiento. No tenemos acceso al aparcamiento ni dorsal. Es una situación curiosa pero no es el fin del mundo. Bielsa vino a vernos, nos dio la mano y nos dijo que si teníamos cualquier problema podríamos hablarlo con él. Yo me voy a quedar y espero enamorarle como hizo Fanni en el Marsella", ha contado Palmieri a Foot Mercato. "Es extraño. Me informaron, como a los otros, por mensaje. Tenemos contrato, el club deberá decidir qué hace con nosotros", ha indicado Tallo en L'Equipe.