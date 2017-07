Guardiola: "Danilo es una de las opciones que barajamos"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre su deseo de ampliar la plantilla para la próxima temporada, confirmando que Danilo y Mendy, jugadores del Real Madrid y Mónaco, respectivamente, "son opciones" que baraja el club, además de anunciar la continuidad del argentino 'Kun' Agüero y el portero chileno Claudio Bravo.

"Hay opciones de que vengan más jugadores, pero hasta que el acuerdo no esté cerrado y por respeto a los otros clubes, no diré más, pero Danilo es una de las opciones que barajamos. Con Mendy es el mismo caso, es jugador del Mónaco así que no haré más comentarios", anunció el técnico catalán en la previa del derbi de Manchester en el NRG Stadium de Houston.

Al ser preguntado por Claudio Bravo y Agüero y por los últimos rumores que les sitúan fuera del Etihad Stadium, Guardiola zanjó cualquier duda al respecto. "Bravo será portero del City la próxima temporada. Vamos con Ederson, Claudio y los muchachos jóvenes. Sabéis mi opinión sobre Sergio Agüero. Es nuestro jugador y se quedará aquí", subrayó Guardiola.