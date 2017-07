Morata: "El Chelsea en los últimos años siempre me ha querido"

El delantero español Álvaro Morata se mostró "contento" por emprender una nueva etapa con el Chelsea, equipo que "siempre" ha buscado sus servicios "los últimos años" y donde se volverá a encontrar con el técnico italiano Antonio Conte, al tiempo que reconoció la "pena" por abandonar de nuevo el Real Madrid.

"Ha sido un verano un poco extraño para mí. Han pasado muchas cosas pero al final estaré en un club que en los últimos años siempre me ha querido y un míster con el que he hablado constantemente y estoy contento", dijo el internacional español antes de abandonar este miércoles la concentración del Madrid en Los Ángeles.

Poco después de hacerse oficial por ambas partes el fichaje del ariete madrileño, el jugador ya del Chelsea, a falta de la firma del contrato tras el examen médico, atendió a los medios para explicar lo vivido este verano. "He entrenado y me he preparado para lo que podía pasar. El objetivo era este y el fútbol es así. Me da pena irme del Madrid pero espero que me vaya bien allí", indicó.

Morata reconoció así el interés por volver a encontrase con Conte, su entrenador durante dos años en la Juventus. Además, el nuevo jugador del Chelsea vio complicado un nuevo regreso a la capital española. "Una tercera vez es difícil. Es algo que ni me planteo, quiero llegar allí, pasar el reconocimiento y ponerme la camiseta", apuntó, antes de dar las "gracias" a los aficionados del Madrid.

"Ha sido un placer. Siempre desearle lo mejor al Madrid menos cuando juegue contra el Chelsea", apuntó, antes de negar ningún tipo de decepción con el club blanco. "Me voy contento, con cuatro títulos y muy feliz de haber estado con estos compañeros y cuerpo técnico. La última vez que me puse la camiseta del Madrid fue en Cibeles", finalizó.