Maxi Rodríguez anuncia, entre lágrimas, que deja Newell's

El mediocampista argentino Maxi Rodríguez anunció que "por su salud mental" decidió dejar Newell's Old Boys, el club donde se formó y al que había regresado para retirarse como profesional.

"Les comuniqué a los dirigentes que no voy a seguir en el club, y acto seguido reuní a la prensa, quería que lo escucharan de mi boca", expresó el jugador de 36 años, quebrado en llanto y visiblemente emocionado.

"Vine acá casi en mi mejor momento personal y en el peor del club. A pesar de que conseguí lo más lindo que fue salir campeón, también fue lindo sacarlo del descenso", dijo con la voz entrecortada al recordar que regresó en 2012 y obtuvo el título del Torneo Final al año siguiente.

El exjugador del Espanyol, Atlético de Madrid y Liverpool tomó esta decisión por las dificultades económicas e institucionales que atraviesa el club rosarino. "No sé qué va a pasar con mi futuro, porque tengo ganas de seguir jugando al fútbol pero no tengo nada arreglado. En el fútbol argentino solo voy a jugar en Newell's. No me imagino con otra camiseta", enfatizó.

"Quiero retirarme en Newell's. Así que si no pasa nada raro, voy a volver acá para retirarme", concluyó Maxi Rodríguez.