Al-Khelaïfi: "Los que hablan del 'fair play' financiero se pueden ir a tomar un café"

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, ha calificado a Neymar, nuevo fichaje del club parisino, como "el mejor del mundo" y ha aclarado que todo el proceso de fichaje por el brasileño fue "de manera transparente y legal", despejando cualquier duda sobre una infracción del 'fair play' financiero de la UEFA por el pago de 222 millones de euros.



"Neymar es el mejor del mundo. Dará algo positivo al equipo y a nuestros hinchas, que siempre han soñado con él. Con él, nuestro proyecto es más fuerte y ha firmado para ganar todos los trofeos posibles y para escribir la gran historia del PSG en la ciudad más bonita del mundo. Gracias por aceptar nuestra oferta", aseveró Al-Khelaifi en la presentación del delantero este viernes en París.



Respecto a la posible denuncia del FC Barcelona a la UEFA por este fichaje, el dirigente catarí dijo que no estaba preocupado. "Hemos sido muy transparentes siempre. Estamos trabajando de manera transparente y de manera legal con la UEFA, cada uno puedo ver lo que quiera", añadió. "Estamos de acuerdo con todas las leyes, los que hablan de esto que se vayan a tomar un café", zanjó.





Además, cree que "quizás en dos o tres años" Neymar no sea caro. "Cuando miramos a Neymar con una marca no creo que sea caro, vamos a ganar más dinero con él que lo que paguemos. Unir la marcacon la del PSG es importante, para nosotros es un traspaso fantástico", advirtió, que negó que el jugador pagase la cláusula.El dirigente catarí también puntualizó que el fichaje del brasileño "no tiene nada que ver" con el interés del Barça por el italiano. "No es ninguna 'vendetta', respetamos al Barça", sentenció, dejando claro que no tienen ningún temor respecto a un quebranto del 'fair play' financiero de"Todo el proceso de negociación dese ha intentado retrasar para que saliera por la puerta grande. Él intentó quedar lo mejor posible, él quería salir como un señor del equipo. Lo que se está haciendo con él no es justo, la manera de salir ha sido buena. Ha intentado hacerlo de la mejor manera posible y no se por qué se compara a Neymar con otro", sentenció haciendo referencia a la comparación que algunos han hecho con la salida del club catalán del jugador portuguésNeymar ha fichado por elpara "afrontar nuevos retos". "Ha venido por el proyecto y motivación. Él puede ganar más dinero, te garantizo que no ha venido por dinero, sino por admisiones, por nuevos retos y lo ha dicho él mismo; un nuevo reto, nuevos desafíos, eso es muy positivo para nosotros y para él y es un gran momento para todos. Es increíble como todo el mundo hablará durante días. Ha venido a ganar títulos", añadió el presidente del PSG.Laes el principal objetivo para, tienen la "ambición" de ganarla. "Lo que queremos es ganar todo, es nuestro sueño y objetivo máximo, vamos a pelar por ella. Los jugadores tienen que luchar por ello. Tenemos que decir que pagamos la cláusula del jugador de manera legal y que tiene una de rescisión, pero acaba de llegar y no pensamos en eso", finalizó.