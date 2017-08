El miedo de Monchi tras los 222 kilos de Neymar

"Me da miedo. Me produce inquietud. No sé a dónde llegaremos". El que habla es Monchi cuando le preguntan por los 222 millones de euros que ha pagado el PSG por Neymar. El Rey Midas del fútbol europeo espera que no esté creando una burbuja en torno al balompié. "No quiero pensar que estamos construyendo una burbuja que explotará en algún momento, como el inmobiliario que ha dañado la economía mundial".

Monchi ha hablado durante la presentación de Cengiz Ünder, en la que ha hablado de su política de fichajes y del reflejo que el fútbol tiene en la sociedad. "Mi historia no es comprar jugadores caros. Me da miedo este espectáculo millonario en un momento en el que muchas personas están luchando para salir adelante. Debemos ser el espejo y, a veces no lo somos ", concluyó el ex del Sevilla.